"Estate sicura" nel savonese, il bilancio della Polizia di Stato: "20mila persone identificate, 13 arresti e numerosi veicoli controllati"

Durante la stagione estiva, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli del territorio nella provincia di Savona, in collaborazione con unità specializzate, come il Reparto Prevenzione Crimine di Genova e di Torino. Questa operazione rientra nel piano di potenziamento dei servizi disposto dal Questore di Savona per garantire un'estate sicura per tutti, residenti e turisti.

Dato l'afflusso di turisti che ha interessato la provincia di Savona, sono state monitorate le zone più "sensibili" della città, come la Darsena, piazza Maestri dell’Artigianato, via Cimarosa, i giardini di piazza delle Nazioni, Via delle Trincee, piazza Sisto IV e piazza Aldo Moro, dove sono stati realizzati diversi posti di controllo ed in particolare, nella zona di piazza del Popolo e del Prolungamento. L’attività svolta ha consentito di identificare quasi 10mila persone, controllare quasi 3mila veicoli ed effettuare 8 arresti.

Ad Alassio e nei comuni limitrofi, l’attività realizzata dai poliziotti del Commissariato, unitamente ai nuclei del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, ha visto più di 8mila persone identificate, oltre 2mila veicoli controllati ed effettuato 5 arresti.

Il periodo estivo è stato oggetto di un rafforzamento dei servizi, raddoppiati e talvolta triplicati nelle ore serali e notturne del fine settimana, in occasione della cosiddetta movida, per garantire i momenti di divertimento e di svago nella massima sicurezza.

Questi servizi, che affiancano la quotidiana attività di controllo del territorio, si sono focalizzati nelle zone di maggior afflusso turistico, in particolare sul lungomare e nel centro di Alassio, nonché presso la Stazione di Albenga, anche con la collaborazione del personale della Polizia Ferroviaria e di un team di Cinofili della Polizia di Stato.

Tale sinergia ha permesso di accertare ben 48 violazioni amministrative e sequestrare oltre 230 grammi di sostanza stupefacente, segnalati alla locale Prefettura-Utg.

In totale, su tutta la provincia, sono stati effettuati un centinaio di controlli a locali pubblici, di cui 50 nella cittadina ingauna e sono stati emessi dal Questore di Savona 6 provvedimenti di sospensione dell’attività ex art. 10 T.U.L.P.S.

I dati che vedono le quasi 20mila persone controllate durante il periodo estivo, sono la testimonianza dell’impegno operativo messo in campo dalla Polizia di Stato, in particolare dalle Volanti della Questura di Savona e dal Commissariato di Alassio che hanno consentito il raggiungimento di questi risultati.