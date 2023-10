Blitz della polizia questa mattina negli uffici della Provincia, atti sotto la lente di ingrandimento

Blitz Squadra mobile , questa mattina, al Palazzo della Provincia di via IV Novembre. Gli agenti della Mobile, tre auto in tutto, sono andati in alcuni uffici del primo, secondo e terzo piano di Palazzo Nervi per fare accertamenti che riguarderebbero alcune procedure della Provincia. Un blitz ha riguardato anche il Comune di Albisola Superiore.

Gli agenti sono stati nel Palazzo di via IV Novembre alcune ore. Sull'operazione a Palazzo Nervi non sono ancora emersi dettagli ma, secondo indiscrezioni, ci sarebbe una persona indagata.

"Stanno facendo delle verifiche interne - si limita a dire il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri - Al momento non ho riscontri diretti e non ho elementi per fare dichiarazioni".