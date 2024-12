Asl, virus respiratorio sinciziale: arrivate 600 dosi per la vaccinazione dei neonati

Al via in Asl2 le prime somministrazioni ai piccoli pazienti dell’anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale.

In questi giorni sono arrivate all'azienda sanitaria poco più di 600 dosi, che hanno permesso di avviare l’immunizzazione contro il virus RSV per i bambini nati dal 24 luglio 2024, partendo dalla Neonatologia e dagli ambulatori vaccinali di Igiene e Sanità Pubblica. Dalla settimana prossima sarà possibile effettuare la protezione anche negli studi dei pediatri di libera scelta.

“Come punto nascite, rientriamo in quella che è l'immunizzazione contro questo virus, disponibile per tutti i neonati - spiega il primario della Pediatria Alberto Gaiero- . È un virus responsabile di una forma di infezione, la bronchiolite, che può essere piuttosto seria. Dove c'è stata una campagna di immunizzazione estesa, come in Valle d'Aosta nel 2023, la circolazione di questo virus si è ridotta. Si tratta di un'immunizzazione consigliabile per i neonati. Ci sono tre soggetti che si occupano dell'immunizzazione: il punto nascite, i pediatri di libera scelta e l'Ufficio Igiene”.