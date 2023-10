Svolta green a Cosseria: in arrivo le luci a Led lungo la pista ciclabile

Il comune di Cosseria riqualifica l'illuminazione pubblica lungo la pista ciclabile in località Case Lidora.

Con un finanziamento di 50mila euro ottenuto attraverso un contributo ministeriale per l'efficientamento energetico (ex decreto Salvini), l'amministrazione Molinaro si prepara a trasformare questa area in un contesto più sostenibile e accogliente per i cittadini.

Il progetto prevede la sostituzione delle obsolette lampade alogene con moderne tecnologie a Led. Un passo importante verso la riduzione del consumo energetico e delle emissioni di anidride carbonica.

I lavori si concentreranno anche sulla messa a dimora di alcuni alberi lungo il tragitto, creando un vero e proprio viale alberato. Questo non solo aumenterà l'appeal estetico della zona, ma contribuirà anche a migliorare la qualità dell'aria, accrescendo la copertura verde e fornendo un ambiente più piacevole per tutti coloro che utilizzano la pista ciclabile.

In aggiunta a questi miglioramenti, l'amministrazione comunale completerà il restyling dei locali comunali della "Bicocca".