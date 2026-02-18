Lutto ad Albenga, si è spento a 98 anni Mario Dalla Valle, partigiano e socio fondatore del Circolo Nautico

Si è spento ad Albenga all’età di 98 anni Mario Dalla Valle, partigiano e testimone diretto della Resistenza. Persona molto conosciuta e stimata in città anche per il suo carattere gioviale e la costante partecipazione alla vita comunitaria, lascia la figlia Antonella, i generi Beppe e Roberto e la nipote Alessandra.

Lo ricorda con affetto l’avvocato Giorgio Cangiano, ex sindaco di Albenga e ora consigliere comunale: “Mario era sempre presente, partecipava alla vita della città e alle attività del circolo nautico. Aveva sempre una battuta per tutti, faceva sorridere e, allo stesso tempo, sapeva trasmettere i grandi valori della vita in modo semplice e leggero, forse il più efficace. Era stato attivo durante il periodo della guerra, aveva combattuto come partigiano per i valori di libertà e giustizia, principi che hanno guidato la sua vita e che ha saputo testimoniare con coerenza anche negli anni successivi, attraverso il suo esempio quotidiano e il suo impegno nella comunità”.

Parole di stima anche da parte dell’assessore Vannucci: “Fino a pochi anni fa usciva in mare da solo sul suo gozzo: era molto attivo e aveva sempre un pensiero per tutti”.

“Mario mancherà a tutti – le parole del sindaco Riccardo Tomatis -. Era molto conosciuto nella nostra città: quando faceva l’elettricista era un punto di riferimento e ha curato gli impianti in molti palazzi di Albenga. Lo ricordo con affetto, sempre pronto a partecipare alle attività cittadine. Ricordo quando ha presenziato alle inaugurazioni di Fior d’Albenga e ci regalava alcuni suoi piccoli manufatti realizzati con legno e fiori, o all’accensione delle proiezioni di Natale. Uno dei momenti più toccanti è stato un 25 Aprile quando gli è stato conferita una pergamena di onorificenza come partigiano attivo nella resistenza. Ricordo le nostre sciate insieme, i sorrisi e le nostre chiacchierate. Ciao Mario”.

Tutta l’Amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore, esprimendo le più sentite condoglianze.

La camera ardente è stata allestita presso l'Ospedale di Albenga. Giovedì 19 febbraio alle 18.30 verrà recitato il santo rosario nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, ad Albenga, dove il 20 febbraio alle 10.30 avranno luogo i funerali.

La famiglia ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento alla signora Beatriz, per le amorevoli cure prestate.