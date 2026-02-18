Controllo di Vicinato a Loano, nasce il gruppo di San Damiano

Si è costituito in questi giorni, a Loano, il gruppo del Controllo di Vicinato della zona di San Damiano. Ne fanno parte 33 membri.

“Con la nascita di questo nuovo gruppo – spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri ed il comandante della polizia locale Gianluigi Soro – sono ora ben 19 i gruppi di Controllo di Vicinato attivi sul territorio della nostra città, per un totale di circa 390 loanesi coinvolti. In tutto sono 14 i gruppi 'residenziali' formati da residenti, mentre sono cinque quelli formati da commercianti. Questo alto numero di partecipanti conferma la bontà del Controllo di Vicinato quale strumento di cittadinanza attiva che contribuisce a garantire la sicurezza urbana: i membri di ciascun gruppo, infatti, sono impegnati in una normale osservazione degli spazi intorno alle proprie abitazioni o attività commerciale e sono in grado di riferire con segnalazioni efficaci alla polizia locale di Loano ogni movimento sospetto o la presenza di truffatori o ladri, così da permettere alle forze dell’ordine di agire prontamente”.

Il Controllo del Vicinato è strumento di prevenzione della criminalità che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le forze di polizia statali e locali, attraverso la sorveglianza informale, il contatto con i propri vicini e la diffusione di buone pratiche. A tutti gli abitanti dell’area interessata è unicamente richiesto di alzare il livello di attenzione attraverso pochi, semplici passaggi: tra questi, il “far sapere” che gli abitanti della zona sono attenti e consapevoli di ciò che accade intorno a loro.

“A nessuno viene chiesto di fare eroismi, ronde o intervenire attivamente in caso di necessità. A tutti invece è richiesto di prestare maggiore attenzione a chi passa per le strade nonché alle situazioni anomale che possono saltare all’occhio o generare apprensione ed allarme”, sottolineano Lettieri e Soro.

Il Comune di Loano ha avviato la sperimentazione del Controllo del Vicinato nel 2017, nell'ambito delle iniziative varate dal Tavolo della Sicurezza. Nel mese di aprile 2023 è nato il primo gruppo di Controllo del Vicinato formato da commercianti.

Per maggiori informazioni visitare il sito https://comuneloano.it/controllo-del-vicinato/. Gli interessati a creare o entrare a far parte di un gruppo possono scrivere a poliziamunicipale@comuneloano.it.