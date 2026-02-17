 / Cronaca

Cronaca | 17 febbraio 2026, 19:15

Lutto nel mondo della scuola: si è spenta a 79 anni la prof. Marinella Trifoglio

Aveva insegnato francese nelle scuole del Ponente savonese e all'Unitre di Alassio e Andora. Aveva svolto anche il ruolo di preside all’istituto Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio

Lutto nel mondo della scuola: si è spenta a 79 anni la prof. Marinella Trifoglio

Il mondo dell’insegnamento in lutto: si è spenta, all’ospedale di Albenga, la professoressa Marinella Trifoglio. Lascia il nipote Valentino con Silvia, Francesco e Nicolò, il fratello Armando e la cognata Rosa

L’ex docente, che è scomparsa all'età di 79 anni, aveva insegnato nelle scuole del Ponente savonese la lingua francese, oltre ad essere stata preside all’istituto Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio. Successivamente, era diventata un punto di riferimento all’Unitre di Alassio e Andora, dirigendo per anni i corsi e continuando con l’insegnamento di lingua e cultura francese.

L’ultimo saluto si terrà con cerimonia civile domani mattina (18 febbraio) alle 11.30 nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium