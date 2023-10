Provincia, Alleanza Verdi e Sinistra: "Il presidente Olivieri deve fare un passo indietro, non è adatto a ricoprire un ruolo così importante"

"Oggi più che mai è chiaro che Pierangelo Olivieri non sia adatto a ricoprire un ruolo così importante come quello di presidente della provincia". Ad affermarlo è Alleanza Verdi e Sinistra.

"Mentre i sindaci del territorio si schieravano compattamente per il no al rigassificatore, posizione motivata con questioni di merito e di metodo, il presidente assumeva il ruolo di passacarte del commissario e presidente Toti. Allo stesso tempo in questi mesi non vi è stato alcuna riorganizzazione amministrativa, situazione che si è trascinata fino alla preoccupante indagine della procura che riguarda fra gli altri la segretaria generale Giulia Colangelo".

"Per questi motivi crediamo che non sia più rinviabile un passo indietro da parte del presidente Olivieri. Auspichiamo che le forze politiche progressiste si attivino per farsi promotrici di un tavolo politico per costruire una proposta credibile per le future elezioni provinciali che auspichiamo possano richiamare al voto i cittadini".

"È necessario un cambiamento deciso per uscire dall'immobilismo e scongiurare scelte nocive per il nostro territorio", concludono da Alleanza Verdi e Sinistra.