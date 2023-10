Pallare, domani (9 ottobre) partono i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte in località Malagatti

"Dopo lungo attendere siamo orgogliosi di comunicare l'inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte in località Malagatti". Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale di Pallare.

Da domani, lunedì 9 ottobre, come indicato nell'ordinanza del sindaco Sergio Colombo, il tratto interessato sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale fino a fine lavori.

"I residenti o coloro che ne abbiano necessità potranno usufruire del guado situato presso gli impianti sportivi. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche ne rendessero necessaria la chiusura, stiamo allestendo una zona adibita a parcheggio provvisorio in prossimità della passerella, ringraziamo la famiglia proprietaria del fondo per la gentile concessione", proseguono dall'amministrazione comunale.

"Sarà inoltre possibile utilizzare la strada Pallare/Montefreddo in caso di allerte per eventi nivologici o idrogeologici gialle e/o rosse. Siamo consapevoli dei disagi che si verranno a creare nelle prossime settimane, restiamo a disposizione per eventuali comunicazioni o chiarimenti tutti i lunedì sera presso il punto di ascolto o telefonicamente ai numeri affissi nella bacheca comunale", concludono dall'amministrazione Colombo.