Savona, arrivano i "volontari ecologici" grazie ai patti di collaborazione del Comune

La giunta ha approvato la delibera che istituisce i "volontari ambientali"", 12 cittadini, ma il numero potrebbe crescere, che si mettono al servizio dell'amministrazione per alcuni lavori di pulizia. "La regia sarà del Comune - spiega l'assessore Gabriella Branca - con l'assessore Pasquali e con Seas stabiliremo quali sono le zone in cui c'è necessità d'intervento, anche in coordinazione con i Custodi del bello. Ad esempio quando verrà fatta una pulizia i volontari potranno intervenire con attività aggiuntive".

Il progetto è stato proposto dal Gruppo informale Savona Pulita, appresentato da Mauro Accornero e da Stefania Pons, per la promozione di attività di pulizia e piccola manutenzione delle aree urbane.

Il progetto è stato poi esaminato dagli uffici del Comune e i contenuti della bozza di progetto sono stati trasmessi e condivisi dai rappresentanti del Gruppo informale fino ad arrivare all'adozione finale del documento.

I patti di collaborazione adottati da Palazzo Sisto con alcuni gruppi di cittadini riguardano attività di che la rigenerazione urbana per dare nuova vita e vitalità a luoghi dismessi o degradati in modo che i cittadini possano riappropriarsene.

Inoltre la co-partecipazione della cittadinanza attiva alla progettazione di interventi destinati ad incidere sul paesaggio urbano ha un ruolo che è stato definito anche nel piano della attuazione del programma della amministrazione comunale.