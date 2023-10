La comunità benedettina di Finalpia perde un'altra delle sue figure storiche: si è spento padre Valter Marino

Piange ancora la scomparsa di una delle sue figure storiche, nonché pietre miliari, la comunità benedettina di Finalpia. Si è infatti spento nelle scorse ore, all'età di 85 anni, padre Valter Marino.

Per oltre trent'anni è stato "il confessore per antonomasia", lo ricordano il priore don Franco e i confratelli del monastero finalese che "perde uno dei suoi figli più attenti allo spirito monastico, più ossequioso nel seguire la Santa Regola".

"Il punto più alto della sua missionarietà, però, sono state le omelie - aggiungono i confratelli - esse erano un concentrato di spunti teologici che si coniugavano con la vita vissuta, con le esperienze fatte nel suo servire la Chiesa per il mondo, erano ricche di quella saggezza che avvicinava empaticamente il fedele a chi aveva scelto di essere un autentico discepolo di Cristo e un sincero figlio di San Benedetto".

A segnare la sua vita e il suo cammino nel mondo ecclesiastico erano infatti state diverse esperienze, non solo in Piemonte, dov'era nato, ma anche in giro per il mondo: "Da giovane sacerdote diocesano di Cuneo era stato missionario in Argentina e parroco nelle valli montane del suo Piemonte. Da ciò provenivano i suoi aneddoti, gli insegnamenti valoriali che poggiavano su esperienze di vita vissuta sempre dalla parte della gente umile e fedele. La sua sottile ironia colpiva sempre nel segno ed era un insegnamento che difficilmente si dimenticava".

"È stato anche un sincero devoto della Vergine di Pia alla quale dedicava sempre un pensiero nelle sue omelie puntuali e mai banali - aggiungono - La comunità monastica di Finalpia piange il suo confratello nella preghiera alla Madonna di Pia che lo possa accompagnare a ritirare il premio promesso e che nello stesso tempo che sia un’altra voce di preghiera affinché il nostro cenobio possa continuare la sua opera di custode del Santuario mariano".

I funerali si terranno giovedì 12 ottobre alle ore 10 nell'Abbazia benedettina di Finalpia.