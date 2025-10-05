Le penne nere "invadono" Varazze: consegnati i riconoscimenti per il "50° Premio Nazionale Alpino dell'Anno" (FOTO)

Una tre giorni all'insegna delle penne nere e del "50° Premio Nazionale Alpino dell'Anno".

Varazze da venerdì scorso fino ad oggi è stata "invasa" dagli alpini con l'organizzazione dell'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Savona, Gruppo di Varazze.

Questa mattina dopo l'ammassamento e la registrazione dei Vessilli, Gagliardetti e delle Associazioni d'Arma nel Parco di Villa Croce è partita la sfilata da via dei Leudo, che ha attraversaro le vie cittadine fino a Piazza Bovani, dove si è tenuta la consegna del Premio Nazionale Alpino dell'Anno alla presenza della Fanfara Alpina Monte Beigua della Sezione di Savona e di tutte le istituzioni civili e militari.

Ad essere premiati con il Premio Alpino dell'Anno 2024 in armi al Sergente Angelo Pelosi della Brigata Alpina Taurinense. Conferito l'alpino dell’anno in congedo a Giuseppe Pulvini della Sezione Vicenza, Gruppo di Noventa Vicentina. Il diplone d'onore, Alpino dell’Anno è stato conferito ad Andrea Invernizzi della sezione di Milano, Gruppo di Abbiategrasso.

La cerimonia di ammainabandiera si svolgerà alle 18.00 al Molo Marinai d'Italia, alla presenza del Consiglio Direttivo Nazionale e del Labaro Nazionale A.N.A.

“Sono particolarmente orgoglioso di essere qui in rappresentanza della Regione Liguria in occasione di questo storico riconoscimento che, da cinquant’anni, premia l’impegno e la dedizione degli appartenenti a queste truppe, il cui valore è riconosciuto a livello internazionale” ha commentato l'assessore regionale all'energia e alla sicurezza Paolo Ripamonti.

“È stata una giornata importante – ha dichiarato il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Arboscello – non solo per celebrare un traguardo significativo come la cinquantesima edizione del Premio Nazionale L’Alpino dell’Anno, ma anche per rinnovare il ringraziamento a tutta l’Associazione Nazionale Alpini. Il loro impegno, la loro presenza costante sul territorio e la loro disponibilità ad intervenire nei momenti di difficoltà rappresentano un esempio concreto di solidarietà e di servizio alla comunità".