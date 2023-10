Rientrati in Italia i pellegrini liguri a Gerusalemme: "Colti di sorpresa dalla guerra. Pregheremo perché finisca"

Sospiro di sollievo per i 52 pellegrini, per lo più alassini ma anche imperiesi e loanesi o finalesi, in visita a Gerusalemme, accompagnati dal parroco della chiesa di Sant’Ambrogio di Alassio don Gabriele Corini e dal vicario diocesano monsignor Bruno Scarpino.

Il volo El Al che li doveva riportare in Italia è andato liscio, senza alcun genere di intoppo nonostante la delicata situazione di conflitto, chiudendo anzitempo il tour nei luoghi sacri organizzato dalla Diocesi di Alberga-Imperia e guidato proprio dal parroco alassino, profondo conoscitore e studioso della Terra Santa (nonché insegnante di ebraico antico).

Partenza come da programma alle 17.30 di lunedì 9 ottobre, atterraggio in Italia nella mattinata odierna. Si è conclusa così senza fortunatamente gravi conseguenze la spedizione, dopo che Hamas nei giorni scorsi ha cominciato a bombardare lo stato israeliano alzando la tensione tra israeliani e palestinesi.

Raggiunto al telefono, don Gabriele ci ha raccontato: "Siamo stati colti di sorpresa dagli avvenimenti di guerra. Io e monsignor Scarpino abbiamo saputo tranquillizzare i nostri pellegrini, grazie anche alla mia esperienza che mi vide presente in Israele durate la guerra del Golfo e la prima intifada. Ringraziamo il Signore per essere ritornati serenamente a casa".

Il pensiero va però a chi quei luoghi, così densi di sacralità per la religione cristiana quanto da sempre colmi di violenza, li abita: "Organizzeremo incontri di preghiera affinché cessi questa assurda situazione bellica".