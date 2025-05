Ferro fuori dalla giunta a Borgio Verezzi, Dacquino: "Estromissione non politica, ma per rispondere alle esigenze dei cittadini"

Dopo la notizia che Pier Luigi Ferro non ricopre più né la carica di vicesindaco né quella di assessore del Comune di Borgio Verezzi, interviene il sindaco Renato Dacquino con una precisazione: "Tranquillizzo, una 'estromissione' non legata all'iscrizione politica – le parole del primo cittadino – nessuna bagarre, solo necessità di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini, di gestire al meglio il presente e di progettare il futuro con razionalità e impegno".

La comunicazione, giunta nelle scorse ore, ha agitato il panorama politico locale, suscitando in particolare la reazione di Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia. Proprio nei giorni scorsi, infatti, il partito aveva accolto tra le sue fila lo stesso Ferro.

"La scelta di togliere una persona così titolata a livello di esperienza e preparazione, e di così lunga militanza nel centrodestra in un'amministrazione che strizza sempre più l'occhio al centrosinistra, fa sorgere più di un dubbio – il commento di Vaccarezza – Non vorrei che Pier Luigi avesse pagato, con questa esclusione, la sua iscrizione a Forza Italia".

Per quanto riguarda il nuovo assetto della giunta, sarà Veronica Aicardi a subentrare come vicesindaco, assumendo anche la delega alla cultura. "Interessante anche la presenza di una giovane donna, imprenditrice e moderata in giunta – il pensiero di Dacquino – Bello pensare che chi ha esperienze valide sappia trasferirle ai giovani per consolidare i progetti nel futuro".

Ferro, che al momento resta tra i banchi della maggioranza, mantiene la delega alla scuola, mentre quella allo sport è stata assunta dal sindaco in persona.