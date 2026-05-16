Testico in lutto per la scomparsa di Lorenzo "Renzino" Morotti

Testico piange la scomparsa di Lorenzo Morotti a 86 anni.

Conosciuto da tutti come Renzino, appassionato di storia e di usi locali fu il fondatore e l'ideatore del "Museo rurale e degli antichi mestieri" a due passi dalla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

"L'idea di aprire questo museo nasce dal fatto che la gente si disfaceva delle cose antiche, anche quelle appartenute ai nostri nonni. Ho cercato, invece, di rivalorizzare questi oggetti e attrezzi aprendo questo spazio espositivo, per far comprendere ai visitatori il valore e l'importanza che avevano per i nostri avi - aveva raccontato alla nostra redazione nel 2017 - Mano a mano che ritrovo o mi donano questi ricordi del nostro passato li pulisco e li restauro, aggiungendoli alla collezione. All'interno del museo si trovano oggetti che ci ricordano il nostro passato di artigiani e agricoltori".

Nato nel 1939 a Piedimulera, in provincia di Novara, da madre casalinga e padre fonditore, il partigiano Piero Ferdinando Morotti, Renzino riuscì a frequentare l’Istituto Rosmini di Pallanza grazie agli introiti guadagnati dal padre nella produzione e vendita di maniglie e crocefissi per bare, fatti con una lega economica e accessibile a tutti inventata proprio da lui. La famiglia si trasferì poi a Laigueglia dove distribuiva il latte col triciclo aggiungendo un misurino extra per le famiglie povere e intanto nutriva già la passione per gli oggetti antichi che raccoglieva qua e là facendo attenzione a tenerli nascosti alla sua mamma che, se li avesse trovati, li avrebbe cestinati considerandoli solo dei “ravatti”.

Renzino ha svolto vari mestieri: bagnino, pescatore e autotrasportatore. Da pensionato ha deciso però di dedicarsi completamente alla sua passione: gli oggetti antichi. E così nel 2017 sceglie Testico, paese che aveva nel cuore, come sede per il suo “Museo rurale degli antichi mestieri” che ama semplicemente chiamare “Museo dei ricordi”.

Lascia la moglie Piera, i figli Mara, Roberto ed Enrico insieme a tutti i parenti.

Oggi, sabato 16 maggio si terrà una benedizione alle 11.00 al cimitero di Testico.