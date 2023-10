"Loano come Hogwarts" anche per i nonni del Ramella. Sabato 14 ottobre in scena nella rp “Manicomio Potter”

Una mattinata di gioia e divertimento. E' quella che il Centro Culturale Polivalente e Fipe/Confcommercio Loano hanno voluto regalare agli ospiti della residenza protetta Ramella.

In vista di “Loano come Hogwarts”, la grande manifestazione che dal 28 ottobre al 1° novembre trasformerà la città dei Doria nella scuola di magia più celebre della letteratura e del cinema, le due associazioni hanno chiesto alla compagnia di Genova Dreams di offrire una piccola anticipazione dell'evento ai “nonni” della struttura di via Stella.

Sabato 14 ottobre, dunque, all'interno della Rp andrà in scena “Manicomio Potter”, spettacolo che racconta la saga del celebre mago da un punto di vista (e con un finale) del tutto inedito.

“La manifestazione 'Loano come Hogwarts' regalerà ai nostri concittadini e ai turisti cinque giorni ricchissimi di animazione e spettacoli – spiegano dal Centro Culturale Polivalente e dal Comitato Loanese – Ma prima che la manifestazione entri nel vivo, però, abbiamo voluto regalare agli ospiti del Ramella e ai loro familiari un'occasione di intrattenimento, sempre a tema Harry Potter”.