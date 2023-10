Domani "caserme aperte", scuole e cittadini alla scoperta del mondo dei vigili del fuoco

In occasione della settimana nazionale della Protezione civile, il Comando vigili del fuoco di Savona organizza una giornata di "caserme aperte" dedicata alle scuole e alla cittadinanza. L'appuntamento è fissato per domani, venerdì 13 ottobre.

Nello specifico, presso la sede centrale situata in via Nizza a Savona, adulti e bambini avranno l'occasione di visitare il museo storico, assistere a simulazioni di interventi di soccorso e all'esposizione di mezzi e attrezzature del corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i più piccoli, l'associazione nazionale vigili del fuoco, sezione di Savona, sarà presente con "Pompieropoli" predisponendo percorsi e fuochi controllati da spegnere.

All'evento saranno presenti alcune scuole del comune di Savona, alle quali è stata riservata la mattinata dalle 9 alle 12, mentre la cittadinanza avrà libero accesso alla sede dalle 14 alle 17.