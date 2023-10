La millesimese Giorgia Prato ammessa all'academy di Federica Pellegrini

Un orgoglio millesimese. Giorgia Prato ha appena tredici anni, frequenta la terza media all'istituto comprensivo di Millesimo, e nelle scorse settimane ha coronato un grande sogno: essere ammessa e prendere parte alla "Fede Academy" diretta dalla campionessa Federica Pellegrini e dal marito-preparatore Matteo Giunta.

Giorgia è un’atleta a livello agonistico di nuoto per salvamento della società Asd Sporting Club Millesimo, capitanata dalla coach Silvia Canonica.

"Per una settimana ha letteralmente vissuto in piscina nel Centro di Preparazione Olimpica dell’Aquagranda a Livigno: una grande esperienza di sport, ma anche di vita. A Giorgia in nostri complimenti per l'oggi e un grande in bocca al lupo per il domani", commentano dall'amministrazione comunale del sindaco Aldo Picalli.