Savona, carta d'identita' elettronica: più appuntamenti online dal 13 ottobre per ridurre i tempi di attesa

A partire da domani, venerdì 13 ottobre, aumenta il numero giornaliero di appuntamenti prenotabili online per il Servizio Carte d'Identità del comune di Savona. L'obiettivo dell'Ammistrazione è ridurre i tempi di attesa, anche agli sportelli, agevolando il cittadino nella fase della prenotazione e velocizzando le procedure.

“Dai prossimi giorni la situazione agli sportelli dell'Anagrafe dovrebbe andare progressivamente migliorando - dichiara il sindaco Marco Russo che nei mesi scorsi è intervenuto più volte sui disagi che si sono registrati all'ufficio anagrafe – Desidero ringraziare il personale del Servizio Demografici che anche nei mesi più difficili ha fatto di tutto per rispondere al meglio delle proprie possibilità alle richieste dei cittadini. Desidero ringraziare anche i cittadini che, pur avanzando legittime critiche, hanno dimostrato grande pazienza”.

Il miglioramento al Servizio Demografici deriva dall'assunzione di personale. Spiega l'assessore Gabriella Branca: “Come Amministrazione abbiamo ritenuto di dedicare molta attenzione a questo Settore che era particolarmente in sofferenza, perché riteniamo sia essenziale per la cittadinanza. Il risultato sono tre dipendenti in più che hanno già svolto il percorso di formazione e sono operativi. Il nostro sforzo di potenziare la macchina amministrativa però è più generale. Quando ci siamo insediati, infatti, il numero di dipendenti era arrivato sotto quota 300 unità, entro fine anno riporteremo l'organico a 356”.

Per quanto riguarda l'ottenimento o il rinnovo della Carta d'Identità Elettronica (CIE) resta il doppio canale. Il cittadino può prendere appuntamento, soltanto online, attraverso il portale dedicato, cliccando tra i Servizi in Evidenza oppure accedere agli uffici senza appuntamento, prelevando il ticket “Carte d'Identità” dal totem posto all'ingresso di via Manzoni per l'accesso libero agli sportelli dedicati.

Gli orari per il ritiro del ticket sono: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 8:30 alle 11:30; Martedì dalle 8:30 alle 15:30; Giovedì gli sportelli sono chiusi al pubblico, giornata dedicata alle attività di backoffice e di consegna a domicilio delle carte di identità ai cittadini che per esigenze di salute o di età sono impossibilitati a uscire di casa.

Allo scopo di ottimizzare la prenotazione degli appuntamenti, il comune chiede la collaborazione di tutti i cittadini suggerendo di: controllare la data di scadenza della Carta d'Identità al fine di avere il giusto tempo per procedere con il rinnovo; privilegiare la prenotazione dell'appuntamento online rispetto all'accesso libero, allo scopo di coordinare l'affluenza agli sportelli e diminuire l'attesa; prenotare l'appuntamento in prossimità della scadenza così da facilitare chi ha particolari urgenze; cancellare l'appuntamento se non più necessario, dando così la possibilità di prenotazione ad altri.

Tutte le informazioni alla pagina dedicata sul sito del comune di Savona: https://www.comune.savona.it/it/aree-tematiche/anagrafe-e-stato-civile/carta-di-identit %C3 %A0.html. Lo sportello URP (Numero 3) è aperto dalle 10:30 alle 12:30 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì. Giovedì è il giorno di chiusura al pubblico. Telefono 0198310624 oppure 0198310706 Email: urp@comune.savona.it.