Lista Toti: "L'apertura dei Cpr dipende dal Governo, la Regione non partecipa a queste scelte"

Cosi commenta la Lista Toti che prosegue: "La gestione dei migranti è affidata al governo ed è il ministero dell'Interno che ha il compito di disporre l'apertura dei Cpr, a partire dalla scelta della collocazione attraverso le prefetture. La Regione non partecipa a questa scelta".

"Niente, il Pd proprio non ce la fa a capire, non ha un'idea di quelle che sono le competenze e il rispetto delle istituzioni".

"Non si capisce come, ancora una volta, il Pd faccia leva sulle paure e le preoccupazioni dei cittadini per speculazione politica. Oltretutto su un tema, quello dei migranti, che ha sempre visto i dem criticare proprio i cittadini e i loro timori", concludono dalla Lista Toti.