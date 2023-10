Alassio incontri con la cittadinanza per la “Settimana nazionale della Protezione Civile”.

I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Alassio incontrano oggi e domani in via Torino la cittadinanza nell’ambito della “Settimana nazionale della Protezione Civile”.

L'evento è stato istituito nel 2019 in corrispondenza con la Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno ad ottobre. Un’occasione importante per sensibilizzare cittadini e turisti sulle allerte e il rischio meteo-idrogeologico, e per distribuir loro utile materiale informativo.