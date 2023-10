"La vendetta è un piatto che va servito freddo…" e così perseguitava la ex: in manette un 44enne

“La vendetta è un piatto che va servito freddo…”

Era questo solamente uno dei messaggi che un 44enne della provincia di Savona, a partire dal mese di giugno scorso, aveva inviato via WhatsApp all'ex compagna, non riuscendo ad accettare la fine del loro rapporto.

Così, in esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale di Savona dopo l'attività d'indagine svolta dalle Forze dell'Ordine, per l'uomo sono scattate le manette e la custodia in carcere dei Carabinieri di Vado Ligure, su richiesta della Procura della Repubblica, pm Giovanni Battista Ferro.

Già durante la relazione sentimentale, l'accusato avrebbe palesato comportamenti aggressivi, ulteriormente peggiorati dopo che i due si erano lasciati. Inizialmente, i rapporti fra gli ex fidanzati erano stati abbastanza buoni ma in poco tempo la situazione era precipitata.

Il 44enne aveva cominciato ad appostarsi sotto casa della donna, all’orario in cui sapeva che sarebbe rientrata dal lavoro, e a contattarla insistentemente per telefono (fino ad arrivare ad una chiamata o un messaggio ogni ora) per sapere dove fosse e cosa stesse facendo.

La gelosia dell'accusato, in un continuo crescendo, si era acuita ulteriormente quando aveva saputo che l’ex aveva ospiti in casa: a quel punto telefonate e messaggi erano ulteriormente aumentati, diventando più minacciosi; inoltre, l'uomo si era presentato più volte presso l’abitazione della donna.

Non solo. Il 44enne, in alcune occasioni, aveva anche seguito la vittima quando camminava per strada, tentando approcci fisici e sperando di convincerla a tornare con lui.

A causa dei continui comportamenti persecutori dell’ex compagno, che ormai stavano condizionando negativamente la sua vita, la donna aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri vadesi, che hanno raccolto gli elementi di prova necessari e segnalato il tutto all’Autorità Giudiziaria, la quale ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita poi dai militari.

“L’attività odierna dimostra nuovamente l’importanza di segnalare immediatamente alle Forze dell’ordine episodi di violenza in ambito familiare, che possono essere fermati prima che sfocino in comportamenti sempre più violenti e lesivi nei confronti delle vittime” spiegano i carabinieri dell'Arma savonese.





Il procedimento è attualmente nella fase preliminare, i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.