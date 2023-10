Arriva il maltempo nel savonese, emanata l'allerta gialla per temporali

Arpal ha emesso l’allerta gialla per temporali che interesserà le zone B (centro), C (levante) ed E (versanti padani di levante). L'allerta scatterà alle 17 di domani, mercoledì 18 ottobre.

Domani mattina, ulteriori valutazioni sulla base delle ultime uscite della modellistica previsionale. Ecco l’avviso meteorologico emesso in mattinata e disponibile a questo indirizzo con la simbologia di riferimento per i vari fenomeni.

Oggi, martedì 17 ottobre, nulla da segnalare. Domani, mercoledì 18 ottobre, deciso peggioramento nella seconda parte della giornata con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE; bassa probabilità sul resto della regione. Sono attesi fenomeni precipitativi con intensità fino a molto forte su CE, fino a forte su B, moderata su D. Cumulate elevate su C, significative su BE. Venti settentrionali in rinforzo fino a forti su AB, anche rafficati. Giovedì 19 ottobre, si mantengono condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE; bassa probabilità sul resto della regione. Sono attesi fenomeni precipitativi con intensità fino a forte su CE, moderata su B. Cumulate significative su CE. Venti ancora forti settentrionali su AB; in aumento dai quadranti meridionale fino a localmente forti su C nella seconda parte della giornata.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.