Campionati italiani di safari fotosub a Bergeggi, il direttore Virzi: "Un record di biodiversità"

Sono appena terminati i 42esimi Campionati italiani di safari fotografico subacqueo ospitati dal 9 al 14 ottobre nelle acque dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi. Quaranta gli atleti provenienti da tutta Italia, per un safari “a colpi di click” cercando di immortalare il più alto numero di specie ittiche.

L'organizzazione è stata affidata dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca sportiva e Attività Subacquee) alla Lega Navale Italiana di Genova Quinto, con la collaborazione del CiCa Sub Bogliasco e del Club Sub Sestri Levante.

L’organizzazione, il bel tempo, il mare calmo e soprattutto gli splendidi fondali dell’Area Marina Protetta e di Noli hanno reso sensazionale questa edizione sia per il numero e il livello degli atleti partecipanti sia per i risultati conseguiti.

I vincitori - La competizione - suddivisa in due categorie - ha visto trionfare la Lega Navale di Napoli, per il “Campionato per società”. Mentre per il “Campionato individuali” a laurearsi “Campione d’Italia” è Giancarlo Torre del Capo Milazzo Diving Center.

Milazzo non solo ha conseguito il migliore risultato ma fotografando ben 74 specie ha superato l'attuale record italiano di catture.

Un record segnale di biodiversità - C’è grande entusiasmo per il numero totale di specie fotografate. È ancora presto per il risultato preciso che sarà reso noto tra qualche giorno, ma sembrano non esserci dubbi che l’attuale record, detenuto dalle acque di Ischia, possa vacillare e cedere il passo. Sono state infatti 105 le specie ittiche fotografate nel corso della tre giorni di gare. Un dato mai registrato in nessuna delle edizioni precedenti.

Numeri considerevoli soprattutto se si pensa alle piccole dimensioni dell’AMP Isola di Bergeggi e dei campi gara.

“Questo dato – dice Davide Virzi, direttore dell’AMP – è la conferma della straordinaria biodiversità della nostra area marina ed è anche il risultato di anni di attività ed iniziative per la salvaguardia e la tutela degli habitat marini e degli organismi che ci vivono. Oltre all’alta qualità delle fotografie, i dati raccolti nel corso di questi campionati sono per noi fondamentali perché andranno a sommarsi a quelli registrati dagli enti di ricerca che si occupano per noi dei monitoraggi scientifici”.

L’AMP Isola di Bergeggi, istituita dal Ministero dell’Ambiente nel 2007, è oggi una delle 30 AMP italiane, la terza in Liguria insieme a Portofino e Cinque Terre e l’unica del ponente ligure.

“Un vero scrigno di biodiversità da tutelare e conservare – dice il sindaco Maria Rebagliati che dell’AMP è il presidente – ma anche da valorizzare con attività di fruizione sostenibile del mare e delle sue risorse, come quella dei Campionati Italiani di safari fotografico che abbiamo avuto l’onore di ospitare. Iniziative come questa hanno e avranno qui a Bergeggi sempre il nostro benvenuto”.

La premiazione e i risultati sportivi - La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune di Bergeggi alla presenza del sindaco Maria Rabagliati e del direttore dell'AMP Davide Virzi, presenti anche tutti gli ufficiali di gara, dal giudice di gara Concetto Romano, al direttore di gara Francesco Campagnoli, il presidente di Giuria Massimo Corradi ed i giurati Davide Lombroso e Roberto Baccino oltre ai rappresentanti dei diving center locali che hanno supportato l'organizzazione con i propri mezzi e la loro professionalità.

Nel campionato per società è la Lega Navale di Napoli a laurearsi Campione d'Italia con la squadra formata da Giancarlo Crimaldi e Gianpiero Liguori, davanti ai liguri del Ci Ca Sub Bogliasco Paolo Battiato ed Alessandro Raho, terza società il capo Milazzo Diving Center con Mimmo Ruvolo e Giancarlo Torre.

Tra gli individuali il migliore in assoluto è stato Giancarlo Torre del Capo Milazzo Diving Center che, con ben 74 specie diverse, ha superato l'attuale record di catture aggiudicandosi il titolo di Campione italiano categoria Compatte. Al secondo posto troviamo il compagno di squadra Antonino Torre e al terzo Pier Saltamacchia del Club Sub Sestri Levante.

Rimanendo nelle categorie Apnea il titolo di campione Apnea master è rimasto a Giuseppe Pagliuso del Club Sub Sestri Levante, seguito da Massimiliano Principato del GRO Sub catania e da Giancarlo Crimaldi LNI Napoli.

Nella categoria ARA master Santo Tirnetta Sciacca Full Immersion si è laureato campione, mentre la piazza d'onore è andata a Gianpiero Liguori LNI Napoli, seguito da Francesco Chiaromonte della LNI di Pozzuoli. Tra le ARA Compatte il vincitore è stato Alfonso Sabella Sciacca Full Immersion secondo Piero Tassara LNI Genova Quinto e terzo Vito Bono dello stesso Club del vincitore.

Una grande sorpresa, per la qualità delle immagini e per la quantità di catture, è venuta dalla categoria esordienti dove Daniele Torre del Capo Milazzo Diving Center si è laureato miglior Esordiente 2023, seguito da Alice Mirasole ANS Diving Center Ischia e Daniel Drago Club Sub Sestri Levante.