Sanità, la Lista Toti replica a Natale: "Prima di domandare, risponda a ciò che ci ha condotto a oggi"

Non si è fatta attendere molto la replica della maggioranza alle dichiarazioni odierne del segretario regionale del Partito Democratico in tema di sanità.

Ci ha pensato, con una nota, la Lista Toti a rispondere al consigliere dem in materia, dopo il comunicato di quest'ultimo a commento delle dichiarazioni del presidente Toti sulla manovra del Governo: "Ci mancava, ma si sa Natale arriva sempre. Di certo, da consigliere regionale schierato nelle file del Pd può ben porre certe domande sulla sanità, ma prima rispondendo ad altre che qui ci hanno condotto" scrivono i consiglieri arancioni.

"Lui parla di una sanità trascurata, di premi ai meritevoli, di Felettino… tutto vero, se non che… - continuano - Quando parla di difficoltà per la sanità in Liguria dovrebbe ricordare che stiamo chiudendo la voragine dei 100milioni di buco creato dal Pd; ancora si lavora per il Felettino? Giustissimo! Dovendo riparare 30 anni di mal governo si sta provvedendo a creare un progetto concreto, competitivo e realizzabile; premiare infermieri, medici e Oss che con il loro impegno, ogni giorno, fanno così tanto per i cittadini? Ottimo! Noi però vogliamo farlo con giusti compensi e contratti e non gratificarli con una fotografia sul manifesto elettorale di Burlando".

"Contestare l’abuso di cooperative quando proprio l’attuale minoranza iniziò ad usufruire delle loro prestazioni… È proprio vero che chi sa fa, chi non sa cerca di insegnare… e visto che a lui ha insegnato Orlando… ma evidentemente non ha nemmeno imparato dai propri errori e così qualcuno cantava 'o è Natale tutti i giorni, o non è Natale mai', deve essere stato preso alla lettera anche se in realtà, siamo molto più vicini all’Halloween che meglio si addice a questa opposizione" chiosano.