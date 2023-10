Millesimo, doposcuola gratuito per i bambini della primaria. Il sindaco Picalli: "Così andiamo incontro alle famiglie"

Il comune di Millesimo organizza in via sperimentale e gratuitamente un servizio di doposcuola per l'anno 2023/24 riservato ai bambini residenti e frequentanti la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo.

L'iniziativa ha riscosso un notevole successo durante il periodo di pre-iscrizione, tenutosi dal 21 al 29 settembre. L'obiettivo è venire incontro ai bisogni educativi e formativi degli studenti e delle loro famiglie.

L'amministrazione Picalli infatti, ritiene che tale servizio possa sviluppare e potenziale la capacità di apprendimento dei ragazzi, offrendo agli stessi un’assistenza qualificata, nonché favorire l’aggregazione degli alunni anche al di fuori dell’orario scolastico in un ambiente protetto e sicuro, sviluppando la possibilità di attuare programmi di prevenzione del disagio giovanile, offrendo allo stesso tempo un valido supporto alle famiglie nel gestire al meglio l’attività pomeridiana dei propri figli.

Il doposcuola sarà gestito dall'Impresa Cooperativa Sociale Anteo di Biella ed avrà luogo nei locali della Soms. Le sessioni si terranno nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14:30 alle 17:30, durante il periodo compreso tra il 6 novembre e il 7 giugno.

"L'iniziativa finanziata con fondi comunali coinvolgerà una ventina di bambini - commenta il sindaco Aldo Picalli - Prima di avviare il progetto abbiamo raccolto delle pre-iscrizioni per capire la necessità effettiva. Con questo servizio andiamo incontro alle famiglie, offrendo uno spazio ludico ricreativo e un prezioso supporto nello svolgimento dei compiti".