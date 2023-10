Brunetto (Lega): "Avviare iniziative per la candidatura della Liguria a 'European region of sport 2025'"

"Lo sport è benessere e rappresenta uno strumento utile per migliorare la salute pubblica. Anche per questi motivi avevo portato avanti, dal 2021, la candidatura di Regione Liguria a ‘European region of sport 2025’. La proposta della Lega è stata votata all’unanimità dall’Assemblea legislativa della Liguria e diversi Comuni del territorio hanno ottenuto il titolo di ‘European town of sport’ con Genova che è stata designata quale ‘European capital of sport 2024’".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

"Sulla scia della mia mozione, la candidatura è stata finalmente accolta dai vertici di Aces Europe, che hanno riconosciuto alla Liguria il titolo di ‘European region of sport 2025’. Pertanto, ho presentato un’interrogazione al fine di conoscere quali iniziative Regione Liguria intenda realizzare relativamente all’importante risultato ottenuto", conclude Brunetto.