Savona, la consigliera comunale Romagnoli dichiarata decaduta dalla Corte d'appello di Genova

Questa mattina, al presidente del consiglio Franco Lirosi, è stata consegnata la comunicazione della Corte d'appello di Genova che dichiara decaduta la consigliera Ileana Romagnoli della lista Toti per Savona.

In base alla documentazione del Comune Romagnoli ha dichiarato per l'ultima campagna elettorale la spesa di 1.200 euro ma non avrebbe specificato la provenienza dei fondi. In questi casi scatta così la decadenza del consigliere, che verrà ufficializzata nel prossimo consiglio comunale .

“Questa mattina ho trovato la comunicazione della Corte d'Appello – spiega il presidente del Consiglio Franco Lirosi – che devo rispettare, pe rla tutela del Consiglio comunale”. Prima della dichiarazione di decadenza Romagnoli avrebbe ricevuto dei solleciti, con relativa una sanzione, ai quali non avrebbe risposto.

Da qui la decisione della Corte d'Appello. Il primo dei non eletti che dovrebbe subentrare a Romagnoli è Margarita Coppo Zaimaj