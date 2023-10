Maltempo, emanata l'allerta arancione per temporali: la situazione scuole nel savonese

Persiste il maltempo in Liguria. Intorno all'ora di pranzo, Arpal ha emanato la nuova allerta per piogge diffuse e temporali. Da questa sera alle ore 22, fino alle 15 di domani, venerdì 20 ottobre, la Liguria sarà in allerta arancione (per il bollettino completo LEGGI ARTICOLO).

Questa la situazione per quanto riguarda l'apertura delle scuole per la giornata di domani: