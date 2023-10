Meteo: settimana perturbata, temperature sopra la media

Oggi inizia una settimana all'insegna dell'instabilità, con due rapide perturbazioni entro giovedì e una probabile terza nel fine settimana. Temperature ancora un po' sopra la media.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 23 ottobre

Cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni su zone alpine settentrionali e dal pomeriggio su Liguria centrale e poi orientale, che potrebbero subito intensificarsi a causa di rovesci o temporali autorigeneranti. Primi rovesci in tarda serata anche su ponente e Alpi marittime. Temperature massime tra 15 e 18°C su pianure, fino 20°C su coste.

Venti generalmente assenti o deboli su pianure. Raffiche meridionali anche forti sui crinali alpini settentrionali. Venti di scirocco fino a moderati su levante ligure tra pomeriggio e sera, raffiche nordorientali al mattino su coste del ponente.

Martedì 24 ottobre

Perturbazione a partire dalla notte con precipitazioni anche temporalesche su Liguria occidentale e Alpi marittime, in spostamento durante il giorno verso est. Su pianure piogge e rovesci su Langhe, astigiano e alessandrino, e su Alpi nordoccidentali. Al momento restano un po' riparate dalle piogge tutte le pianure occidentali. Miglioramento a partire da ovest in serata.

Temperature minime tra 12 e 17°C, massime tra 15 e 21°C, questi ultimi valori più presenti sulle coste. Venti pressochè assenti o deboli variabili, possibili forti raffiche in Liguria durante i temporali.

Mercoledì 25 ottobre.

Giornata che dovrebbe presentarsi tranquilla con sole frequente e nubi di passaggio senza particolari fenomeni. Temperature in rialzo nelle massime, in calo nelle minime proprio a causa rispettivamente del maggior soleggiamento diurno e maggior rasserenamento notturno. Venti assenti o deboli variabili ovunque, ma prime raffiche occidentali sui crinali alpini a partire dalla serata.

Giovedì 26 ottobre.

Nuova perturbazione dalla Francia, che dovrebbe presentarsi più compatta e con piogge più diffuse a partire dal pomeriggio, ma in esaurimento già in serata. Possibile le prime nevicate su Alpi nordoccidentali al di sotto dei 2000 m. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Da venerdì 27 ottobre.

Nuova pausa temporanea di stabilità, ad esclusione delle zone alpine di confine dove potranno esserci piogge e nevicate a causa del sollevamento orografico dal lato francese. Domenica invece potrebbe esserci ancora una perturbazione di passaggio, ne sapremo di più dai prossimi aggiornamenti.

