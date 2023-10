L'unione fa la forza: le associazioni di Altare si mobilitano in vista del Santo Natale. L'obiettivo? Organizzare un evento per rendere indimenticabile la vigilia.

L'appello è aperto a tutti. Per chi volesse dare una mano l'appuntamento è fissato per domani, martedì 24 ottobre, alle ore 20.45, in piazza Monsignor Bertolotti, nell'aula adiacente la chiesa di Sant'Eugenio.

Sarà un momento di condivisione delle idee, di pianificazione e coordinamento degli sforzi di tutte le associazioni coinvolte.