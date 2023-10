Albenga: ultimi posti disponibili per la cena con Giovanni Impastato, il 27 ottobre all'Osteria del Tempo Stretto

Giovanni Impastato come ogni anno torna nel savonese ad incontrare le scuole per raccontare la storia di Peppino Impastato e di come la famiglia e gli amici di Peppino abbiano continuato dal 1978 sino ad ora la sua lotta contro la mafia.

Gli incontri si svolgeranno nei giorni 26 e 27 ottobre ad Alassio e Pietra Ligure e la sera del 27 ottobre presso l’Osteria del Tempo stretto di Albenga Giovanni si confronterà con il pubblico insieme con il giornalista Claudio Porchia, curatore della raccolta di vignette satiriche contro le mafie "Cento passi, cento sorrisi".

L’incontro inaugura il nuovo anno sociale di Libera, che prevede altri due appuntamenti con Raffaella Conci di Libera Terra il 31/10 e Giorgio De Checchi di “Liberi di scegliere” il 21/11.

Per l’occasione la chef Cinzia Chiappori ha preparato un menù con l’utilizzo dei piccoli frutti dell’azienda piemontese Ortofruit, fra cui la novità del Nergi, un mini Kiwi ricco di vitamine e dal sapore delicato.

Questo il menù della serata proposto a 35 euro, con acqua e caffe compresi, ed escluso il vino:

· Pesce spada, insalatina primo sale e piccoli frutti rossi

· Sarde imbottite con pecorino ed alloro e dressing all’arancia

· Gnocchetti su vellutata di zucca speziata, salsiccia e mirtilli

· Arista e Nergi

· Sfoglia piccoli frutti e chantilly

In omaggio ai partecipanti una copia della raccolta di vignette “100 PASSI 100 SORRISI matite satiriche in ricordo di Peppino”.

L’osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in regione Rollo 40 - Prenotazioni 392.6221924.