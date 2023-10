Vaccinazioni paragonate ai comandamenti, Comitato Pensiero Critico: “Asl 2ha rimandato il convegno, siamo soddisfatti”

“Accogliamo con soddisfazione la decisione di Asl 2 savonese ‘di rimandare il convegno allo scopo di perfezionare il programma’. Ciò significa che nella nostra città l'11 novembre non avrà luogo alcun incontro dal delirante titolo le ‘Tavole delle vaccinazioni’". Lo affermano i membri del Comitato Pensiero Critico all’indomani della decisione di Asl 2, che ha annunciato che l’evento dedicato alla platea di medici savonesi è stato rimandato.

“Teniamo a ringraziare particolarmente il Vescovo Calogero Marino e i media nazionali e locali che hanno dato spazio alla nostra indignazione - proseguono -. La cancellazione è il giusto epilogo per un evento che, per l'ennesima volta, dimostra come alcuni membri della comunità medica si sentano sempre più spesso dei soggetti onnipotenti pronti a ricorrere ad aspetti propri del sacro pur di rimarcare la propria autorevolezza”.

“Ringraziamo inoltre tutti gli appartenenti al Comitato grazie ai quali è stata risparmiata una pessima figura alla nostra città e che partecipano attivamente a tutte le nostre iniziative, non ultima la campagna di affissioni contro la politica delle emergenze permanenti giunta in questi giorni in via Paleocapa”, concludono dal Comitato.