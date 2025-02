Il bilancio del 2024 dell'Ostetricia del San Paolo: cesarei ridotti al 7% per le donne al primo parto

"Abbiamo abbiamo tenuto l'annuale riunione sui risultati dell'Ostetricia - spiega Volpi e abbiamo analizzato un gran numero di parametri per valutare se i risultati sono migliorati rispetto all'anno precedente. Obiettivamente i risultati del 2024 sono tutti stati migliori rispetto al 2023 con una diminuzione al 7% dei tagli cesarei nelle donne al primo figlio e con un con un numero di analgesie che si attesta intorno al 25%-30%. Questi risultati sono in linea con quanto i migliori centri possono vantare e credo che per noi sia un importante obiettivo raggiunto. Vorrei sottolineare che l'analisi dei risultati richiede che in primo luogo i dati vengano inseriti in database e che questo è una fase che richiede molto tempo".

Il parto in analgesia, detto anche “parto dolce” è stato interrotto nel 2020 in seguito al covid e reintrodotto nel 2023. Il parto in analgesia tra i Livelli essenziali di assistenza e che deve essere garantito dal Servizio sanitario nazionale, ma a Savona mancava dal 2020. In quell'anno il parto dolce era stato sospeso per la pandemia, quando gli anestesisti erano stati dedicati all'emergenza covid. Per il parto in analgesia, infatti, è necessaria anche la figura di un anestesista, con un'equipe, composta da medico ginecologo, anestesista, ostetrica, neonatologo e da personale infermieristico.