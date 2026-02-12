 / Attualità

Treno Genova-Savona-Ventimiglia: il 13 febbraio circolazione sospesa tra Volti e Cogoleto

La sospensione durerà circa un’ora, per interventi sulla strada statale 1 ad Arenzano

Sono stati programmati per domani, venerdì 13 febbraio, i lavori di frantumazione presso la frana in Strada Statale 1 sulla Via Aurelia in Comune di Arenzano (GE).

Durante le attività di “volata” individuate dalla ditta esecutrice dalle 12 alle ore 15.45 sarà necessario, a scopo precauzionale, sospendere per circa un’ora la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Genova Voltri e Cogoleto.

Pertanto la circolazione sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia sarà regolare durante le attività preparatorie ma subirà modifiche e cancellazioni nella fascia oraria delle attività svolte con il materiale esplodente.

La durata prevista per il termine delle attività potrà essere modificata, in base alle effettive necessità dell’intervento e del suo regolare completamento. 

