Qualificare il mercato dell’intermediazione immobiliare, nasce “FIAIP Junior Savona”

Sarà presentato a Savona venerdì 27 ottobre, dalle ore 14.30, presso la sede dell’Unione Industriali in via Gramsci 10, il progetto “FIAIP Junior Savona”, avviato dall'associazione di categoria in collaborazione e con il sostegno di Banco BPM, per qualificare sempre di più il mercato dell’intermediazione immobiliare.

L’iniziativa, promossa da FIAIP nell'ambito del proprio ruolo istituzionale, mira a sostenere attraverso percorsi di formazione e sostegno specifici il business dei nuovi agenti immobiliari associati.

La collaborazione con Banco BPM, nel quadro del progetto, è stata definita attraverso la sottoscrizione di un Accordo dedicato, con cui Banco Bpm riserva ai nuovi agenti che aderiscano a “FIAIP Junior” condizioni economiche particolari relativamente a prodotti e servizi utili all’avvio e alla gestione della loro attività. Tra questi vanno ricordati: finanziamenti chirografari (sia a breve che a medio termine, anche Green), finanziamenti garantiti da Enti di Garanzia – Confidi o con garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, fino all’apertura di credito in conto corrente. In questo modo, Banco BPM potrà offrire ai neo-agenti associati FIAIP le soluzioni e gli strumenti creditizi per impostare al meglio fin dall’inizio la propria attività professionale.

La presentazione del progetto costituirà anche l’occasione per illustrare le opportunità e soluzioni offerte agli agenti FIAIP sia dall’altro partner del progetto, UnoEnergy, azienda nata nel 2003 che oggi rappresenta uno dei principali gruppi a capitale privato attivi in Italia nella fornitura di energia elettrica, gas naturale e nei servizi di efficientamento energetico, sia da Auxilia Finance, la società di mediazione creditizia che si avvale di una rete di dipendenti e collaboratori che operando in esclusiva per la società, svolgono l’attività di consulenza nei confronti dei clienti.

Fabio Becchi, presidente provinciale FIAIP Savona, spiega: «È in questo contesto che si consolidano i rapporti con gli aspiranti agenti immobiliari, i quali, oltre alle ordinarie lezioni, sono accompagnati all'esame, con il supporto di lezioni integrative per il ripasso e simulazioni della prova di esame organizzate dal Collegio FIAIP Savona. Dopo aver superato l'esame i nuovi colleghi vengono sostenuti nelle delicate fasi iniziali del loro percorso lavorativo, passaggio altrettanto importante anche per far fronte alle inevitabili difficoltà legate alla mancanza di fondi economici, alle problematiche tecniche e legali e all’assenza di figure di riferimento con cui relazionarsi nei momenti più complessi, sono certo che Banca BPM sarà un partener fondamentale per la riuscita del progetto FIAIP Junior Savona».

Gianluca Guaitani, responsabile Commerciale Direzione Territoriale Lodi Lombardia Sud e Liguria di Banco BPM, commenta: «Siamo molto soddisfatti di contribuire concretamente, con strumenti e soluzioni dedicate, all’estensione della rete di agenti FIAIP nella provincia di Savona. Il mercato immobiliare ha sempre più bisogno della presenza e del lavoro di agenti qualificati e competenti: la loro azione ha un effetto benefico sull’intero settore della compravendita d’immobili e contribuisce 2 a diffondere una cultura improntata da elevati standard di correttezza, trasparenza e professionalità. Del resto, Banco BPM, che collabora da tempo con FIAIP sia a livello nazionale, sia con le sue articolazioni locali, grazie al proprio storico radicamento territoriale e alla propria offerta commerciale è in grado di contribuire allo sviluppo del settore immobiliare nel Ponente ligure come in tutta la regione».

Alla conferenza di presentazione di “FIAIP Junior Savona” interverranno: Marco Russo, Sindaco del Comune di Savona; Alessandro Berta, Direttore dell’Unione Industriali; Fabio Becchi, Presidente Provinciale Savona FIAIP; Klara Piacenza, referente progetto “FIAIP Junior”; Gianluca Guaitani, responsabile Commerciale Direzione Territoriale Lodi Lombardia Sud e Liguria di Banco BPM; Riccardo Colombo, responsabile Sviluppo e Accordi Commerciali Banco BPM; Gianluca Pozzato, Capo Area Piemonte e Liguria di Auxilia Finance; Rinaldo Ioppi, responsabile nazionale del settore domestico e microbusiness di UnoEnergy; Fabrizio Segalerba, Segretario Nazionale FIAIP; Paolo Righi, Amministratore Unico The Busines Partner e Presidente Onorario Auxilia Finance.