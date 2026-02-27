Manovra ferroviaria nei porti di Savona e Vado Ligure: pubblicata la nuova gara

E' stata pubblicata oggi (27 febbraio) la nuova gara per l’affidamento in concessione del servizio di manovra ferroviaria negli scali di Savona e Vado Ligure. Lo comunica l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

L’importo complessivo a base di gara ammonta a 14.831.323,20 euro, con durata della concessione fissata in 60 mesi e possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Il valore globale stimato della concessione, comprensivo dell’opzione di rinnovo, è pari a 22.582.321,60 euro.

Gli sviluppi attesi dei traffici ferroviari nei due scali sono strettamente connessi al programma di potenziamento infrastrutturale e tecnologico in corso sul sistema ferroviario portuale e sulle relative connessioni con la rete nazionale, interventi che consentiranno un significativo incremento della capacità logistica e dell’offerta di servizi intermodali. In questa prospettiva, gli operatori logistici stanno orientando le proprie strategie verso un maggiore utilizzo della ferrovia, quale modalità efficiente e sostenibile per lo sviluppo dei traffici, favorendo il progressivo trasferimento delle merci dalla strada al ferro e contribuendo alla riduzione degli impatti ambientali sui territori.

Le imprese interessate hanno tempo fino alle ore 12 di giovedì 2 aprile 2026 per presentare le proprie offerte esclusivamente tramite la piattaforma digitale dedicata. Tutta la documentazione, comprensiva di bando, disciplinare, capitolato speciale d'appalto e schema di contratto, è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla piattaforma telematica.

L’Autorità di Sistema Portuale conferma il proprio impegno a garantire la piena trasparenza delle procedure e a perseguire le condizioni di maggiore convenienza economica, favorendo soluzioni capaci di accrescere la competitività del sistema e di adeguarlo alle evoluzioni del mercato. La pubblicazione della presente gara costituisce quindi un’occasione per operatori qualificati di inserirsi e operare in uno dei principali hub logistici del Mediterraneo.

Si ricorda che l’Ente comunica regolarmente gli sviluppi procedurali sulla piattaforma telematica e sul sito istituzionale. Tutti i concorrenti sono invitati a monitorare costantemente tali canali per rimanere aggiornati su eventuali chiarimenti, rettifiche e sviluppi della procedura.