Savona, la minoranza “grave la situazione della sanità” e chiede una nuova commissione con i vertici Asl e l'assessore Gratarola

E' un momento particolarmente delicato questo per la sanità del savonese, con la carenza di medici e personale sanitario e la discussione in corso sul nuovo piano Sociosanitario regionale, di cui non sono ancora stati divulgati dettagli come le deroghe richieste (e autorizzate dal ministero) per mantenere alcuni reparti a rischio.

La situazione della sanità a Savona preoccupa i consiglieri di opposizione in consiglio comunale. Alla vigilia della convocazione della Commissione sanità in Regione dove verranno ascoltati i Comitati del territorio sul Piano sociosanitario regionale, i consiglieri che delle liste PensieroLibero.zero, Lista Schirru sindaco, Fratelli d'Italia, 5Stelle, Toti per Savona e Andare Oltre, hanno chiesto la convocazione di una nuova Commissione Sanità.

Nella richiesta di commissione viene confermata l'importanza di avere in Commissione , oltre ai consiglieri regionali del territorio, anche l'assessore Regionale Angelo Gratarola e del Presidente della Commissione salute della regione Liguria Brunello Brunette e il commissario Asl Orlando (Orlando, Gratarola e Brunetto, non avevano partecipato all'ultima commissione di aprile dove era stata richiesta la loro presenza).

"Considerato ampio tempo trascorso dall'ultima iniziativa- dice la minoranza - la grave situazione della sanità savonese; la necessità di aggiornare le tematiche sopra esposte, oltreché conoscere il piano sanitario regionale e l'esito delle richieste deroghe al Ministero della Sanità che i lavori di ampliamento del Pronto soccorso latitano da almeno tre anni, che il collegamento del San Paolo con la rete autostradale, oltre gli auspici, non ha ancora trovato concretizzazione che la piazzola di eli occorso per il volo notturno sembra essere scomparsa dai programmi " la minoranza chiede quindi la convocazione di una nuova commissione.

Ancora una volta viene chiesto che alla Commissione prendano parte, con i consiglieri regionali eletti sul territorio, il Commissario Asl Orlando, l'assessore Gratarola e Presidente della Commissione salute della regione Liguria Brunello Brunetto.