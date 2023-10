Loano, Gianni Rovelli nuovo presidente della sezione Anpi "Renato Boragine"

Il Direttivo ANPI della Sezione “Renato Boragine" di Loano ha comunicato che lo scorso 24 ottobre hanno proceduto alla nomina del nuovo Presidente della sezione, accettando la richiesta di dimissioni del Professor Roberto Sattanino, per sopraggiunti impegni.

"Il Comitato ha espresso al Presidente uscente il sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi due anni, lavoro che è risultato impegnativo per la complessità del periodo che il nostro Paese ha attraversato e sta vivendo. Al Presidente sono state riconosciute le doti di equilibrio, capacità di ascolto, mediazione. Particolare attenzione ai giovani con stimoli alla ricerca, alla partecipazione attiva e all’impegno civico e sociale, ricordando che fra i compiti dell’ANPI vi è quello di esercitare un ruolo di 'coscienza critica' della democrazia" dicono.

Gianni Rovelli, eletto all’unanimità nuovo Presidente della locale sezione dell’ANPI, con emozione e soddisfazione ha accettato l’incarico.

"Il suo lavoro sarà orientato alla difesa della memoria, sia con iniziative culturali, sia con nuove modalità, che possano rendere più persone partecipi dello 'sviluppo morale e materiale del Paese'. La sezione locale dell’ANPI manterrà il rapporto con le istituzioni locali, ma cercherà di essere presente nel territorio sia in modo autonomo che attraverso iniziative unitarie in difesa della memoria, della cultura, della Costituzione e della democrazia - continuano dal Comitato Direttivo - Particolare impegno sarà rivolto ai giovani, mantenendo un rapporto con le istituzioni scolastiche e promuovendo iniziative che approfondiscano la conoscenza della nostra storia, per favorire una convivenza civile contro ogni forma di odio, violenza, autoritarismo".