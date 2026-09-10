Funghi raccolti nei boschi, l'appello di Ats Liguria: "Prima di consumarli fateli controllare"

Con l'arrivo della stagione dei funghi si rinnova l'invito alla prudenza. Prima di consumarli è infatti possibile farli controllare gratuitamente dall'Ispettorato Micologico di Area 2 di ATS Liguria.

Il servizio è rivolto ai privati e riguarda esclusivamente i funghi raccolti per l'autoconsumo. Il controllo viene effettuato nelle sedi di Savona e Albenga, ma esclusivamente su appuntamento.

A Savona l'Ispettorato Micologico riceve in via Collodi 13. Per prenotare è possibile chiamare i numeri 019 840 5911, 019 840 5272 e 019 840 5263. Ad Albenga, invece, il servizio vienefatto nella sede di via Trieste 54, con prenotazione ai numeri 0182 546 258 e 0182 546 256.

Per consentire agli esperti di effettuare una corretta identificazione, i funghi devono essere portati freschi, interi e puliti, utilizzando contenitori rigidi e forati. È inoltre importante sottoporre al controllo l'intero quantitativo raccolto, evitando quindi di consumare o scartare preventivamente parte dei funghi.

L'obiettivo è prevenire possibili intossicazioni dovute al consumo di specie velenose o non correttamente identificate. Per questo, in caso di dubbi sulla commestibilità dei funghi raccolti, il consiglio è di non consumarli prima di averli sottoposti al controllo micologico.