Albenga, “Coprifuoco” in Viale Pontelungo per contrastare bivacco, ubriachezza molesta e spaccio

Chiusura per 15 giorni, dalle 20 alle 6 per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività commerciali di viale Pontelungo situate tra via del Roggetto e piazza Garibaldi. Lo ha disposto il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis con un’ordinanza, a partire dall’11 settembre. Il provvedimento d’urgenza è stato adottato per ripristinare la vivibilità e il decoro urbano nella zona di Viale Pontelungo.

“Abbiamo deciso di adottare questo provvedimento– spiegano il sindaco Riccardo Tomatis e la vicesindaco Silvia Pelosi - a seguito di ripetuti episodi di bivacco, consumo eccessivo di alcolici e uso di sostanze stupefacenti che hanno generato situazioni di disturbo, degrado e comportamenti aggressivi in spazi pubblici esterni ai locali, così come accertato dalla Polizia Locale e dalle forze dell’ordine”.

Va ricordato che il Comune aveva già adottato, con ordinanza sindacale n. 374 del 13/06/2025, limitazioni relative alla vendita e all’asporto di bevande alcoliche tra le ore 22:00 e le 06:00 su tutto il territorio comunale; il nuovo provvedimento interviene in modo più incisivo e circoscritto nella zona di Pontelungo.

La Questura di Savona, infatti, in collaborazione con le forze dell’ordine presenti sul territorio, ha già attuato interventi mirati: su segnalazione della Polizia Locale sono stati disposti ammonimenti e provvedimenti di sospensione o chiusura per alcune attività che risultavano coinvolte in violazioni e comportamenti illeciti.

“Continueremo le attività di vigilanza, controllo e repressione di attività illecite in collaborazione con le Forze dell’Ordine – continuano il sindaco e la vicesindaco - ma chiediamo anche la massima collaborazione dei proprietari e dei gestori degli immobili commerciali affinchè vengano adottati criteri di selezione adeguati dei conduttori (verifica di referenze, regolarità amministrativa e legale), in modo da minimizzare il rischio che gli esercizi vengano utilizzati per attività che compromettano la sicurezza e la vivibilità dell’area”.

“Abbiamo avviato l’iter – concludono – per regolamentare l’apertura di nuove attività in zone particolarmente sensibili sotto il profilo storico, architettonico e commerciale, al fine di preservarne il valore, la vocazione e l’identità. Questo provvedimento limiterà la possibilità di apertura di determinate attività in alcune zone e anche la cessione delle stesse”.

Il Comune di Albenga continuerà a coordinarsi con la Prefettura, la Questura e la Polizia Locale per monitorare l’andamento della situazione e per adottare, se necessario, ulteriori misure a tutela della comunità.