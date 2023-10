Allerta meteo il 30 ottobre: la situazione scuole nella nostra provincia

Peggiora il maltempo in Liguria con Arpal che ha emanato l'allerta per piogge diffuse e temporali (LEGGI ARTICOLO).

Questa la situazione per quanto riguarda l'apertura delle scuole per la giornata di domani, lunedì 30 ottobre.

Nel ponente e nell'entroterra savonese fino alla Val Bormida, essendo gialla, per ora scuole tutte aperte.

Savona: scuole chiuse

Sono sospese ogni manifestazione a carattere commerciale, sportivo, culturale o del tempo libero, che si svolgono in area pubblica, previste nel territorio comunale di Savona; chiusi i cimiteri di Zinola, del Santuario e di San Bartolomeo del Bosco, fatta eccezione per l'eventuale accoglimento delle salme; interdette le strutture sportive pubbliche come piscine, palestre e campi sportivi localizzati nel territorio comunale, che prevedono elevata partecipazione di persone, cioè in occasione di: manifestazioni di rilievo, gare, eventi pubblici; devono essere adottata le misure di salvaguardia e di autotutela da parte dei responsabili delle strutture sportive e attività commerciali private con importanti afflussi di persone; saranno attivate le squadre di protezione civile convenzionate con il Comune e il C.O.C. solo qualora si manifestassero delle situazioni di criticità in corso di evento; vietato l'utilizzo dei sottopassi pedonali; divieto di sostare a piedi o con veicoli sui ponti di torrenti o rivi; divieto di scendere nell'alveo dei torrenti o rii e la sospensione di qualsiasi attività negli stessi ancorché autorizzata; divieto di utilizzo dei box auto e delle cantine ubicati al piano interrato dell'edificio di via Buonarroti civici 1 e 3, nonché della rampa di accesso agli stessi; chiusura totale del parcheggio pubblico sito in Via Piave nonché la chiusura parziale del posteggio pubblico di Piazza del Popolo limitatamente ad una fascia di 10 metri lungo l’argine del Letimbro e all’interdizione dell'accesso e dell'uscita sul lato del ponte di via Sormano; sarà interdetta la sosta da parte di veicoli o di persone sulla piazzetta di via Pizzuta sovrastante l'omonimo rio; interdetto e chiuso il Parco Marabotto; • sospese le attività mercatali, inerenti il mercato ambulante settimanale del Lunedì, che si svolge nel centro cittadino.

Albisola Superiore: scuole chiuse

Albissola Marina: scuole chiuse

Bergeggi: scuole chiuse

Celle Ligure: scuole chiuse

Quiliano: Scuole aperte. Chiuso il plesso Don Peluffo.

Sassello: scuole aperte

Spotorno: scuole aperte

Stella: scuole aperte

Val Bormida: scuole aperte

Vado: scuole chiuse

Varazze: scuole chiuse

Chiusi tutti i plessi sedi di servizi educativi, della biblioteca e delle strutture sportive; chiusi i mercati, il parco del Boschetto e dei cimiteri ricadenti nel territorio del Comune di Varazze; Chiusura delle seguenti viabilità in corrispondenza dei tratti interessati dai movimenti franosi, negli orari di allerta arancione: Via Monte Beigua, in Località Ferraie; via Deserto alle Società: Anteo s.r.l. via Onorato Vigliani, 143D — Torino, di attuare tutte le previste misure di autotutela nel sub distretto TIC e di adottare tutti i provvedimenti a tutela dell'incolumità delle maestranze e degli addetti alla cantieristica nelle zone perimetrate "zona rossa" dal Piano di Bacino del torrente Sanda (Rio Rianello e Rio Cucco) per potenziale pericolo di allagamento; Lusben srl — piazza dei Maestri d'Ascia, 24 Varazze, attuale concessionario delle aree demaniali degli ex cantieri Baglietto, di adottare tutti i provvedimenti a tutela dell'incolumità delle maestranze e degli addetti alla cantieristica nelle zone perimetrate "zona rossa" dal Piano di Bacino del torrente Sanda (Rio Rianello e Rio Cucco) per potenziale pericolo di allagamento.

IN AGGIORNAMENTO