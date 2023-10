Albissola, la mareggiata danneggia il pontile della Margonara. Il sindaco: "La struttura ha retto"

La mareggiata danneggia il nuovo pontile della Margonara ad Albissola Marina.

Lo scorso venerdì e poi nella notte tra sabato e domenica le violenti onde hanno sferzato la costa e a pagarne le conseguenze è stato proprio il moletto che ancora, dopo il fine lavori di agosto, proprio a causa delle condizioni meteo marine avverse, non è stato inaugurato ufficialmemte.

"Alcuni paioli sono saltati ma la struttura ha retto - ha detto il sindaco Gianluca Nasuti - comunque la mareggiata è stata veramente violenta e il pezzo finale in legno che si è stato staccato è già stato recuperato. Appena si calmerà il mare vedremo cosa è successo. La forza delle onde hanno sdradicato anche un cartello".

Dopo la conclusione degli interventi di messa in sicurezza del terrapieno Margonara nel maggio dello scorso anno, erano partiti a gennaio i lavori per la realizzazione della struttura in legno. Il comune era risultato beneficiario di un contributo di 30mila euro anche per la creazione e lo scivolo per l'alaggio di piccoli natanti. Un'iniziativa che era prevista all’interno del progetto comunitario ECOSTRIM.

Una realizzazione che però ha suscitato le critiche di molti albissolesi proprio sulla tenuta dello stesso durante le mareggiate.