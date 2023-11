Consiglio comunale di Savona, Luca Aschei è il nuovo vice presidente al posto di Romagnoli

Nel consiglio comunale di oggi Margarita Zamaj, prima dei non eletti per la lista Toti per Savona è subentrata a Ileana Romagnoli, dichiarata decaduta dalla Corte di Appello. Con la sua decadenza è stato necessario nominare il nuovo vice presidente del Consiglio.

Si è candidata Daniela Giaccardi di PensieroLibero.zero mentre la lista Toti per Savona ha proposto Luca Aschei. La prima votazione, che richiede la maggioranza assoluta si è chiusa con 20 schede bianche, 6 a favore di Luca Aschei e 5 per Daniela Giaccardi.

Si è così proceduto alla seconda votazione che ha invece richiesto la maggioranza relativa, dei voti espressi e inizialmente è stato detto che il quorum non era stato raggiunto nemmeno alla seconda votazione.

Il consigliere dei 5 Stelle Manuel Meles ha poi fatto osservare che nel precedente consiglio Elisa Di Padova era passata con 10 voti su 20 schede, ed è stata quindi fatta una riunione dei capigruppo per interpretare il regolamento che non dettaglia la scheda bianca nello scrutinio segreto.

Il consiglio è stato sospeso ed è stata convocata la riunione dei capigruppo per dare l'interpretazione del regolamento e delle schede bianche; i capigruppo hanno successivamente chiesto anche parere al segretario Bacciu. Il secondo scrutinio è stato così ritenuto valido ed è stato dichiarato eletto Luca Aschei che è così il nuovo vice presidente del consiglio comunale.

Sulla nomina per la vicepresidenza del consiglio sono subito iniziati i commenti e i rumors politici. Al ruolo, simbolico di vicepresidente, ma che dà una certa visibilità politica e per iniziare a mettere un piccolo tassello in vista delle future elezioni comunali, ambiva il gruppo di Orsi e Giaccardi. Il primo, dicono voci nel centrodestra, ambirebbe nel breve termine a ritagliarsi una candidatura alle Provinciali e nel lungo termine alla carica di sindaco alle prossime amministrative, con il sostegno del gruppo della Lega.

Ma la candidatura della consigliera Giaccardi non è stata votata dai consiglieri di minoranza. Cinque consiglieri erano favorevoli. Sei consiglieri erano contrari. In contrapposizione al nome della Giaccardi il consigliere Santi, di Toti per Savona ha proposto Aschei, forse non gradendo l'eccessivo “protagonismo” di Orsi.