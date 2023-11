Crisi industriali, Vaccarezza (Lista Toti) replica ad Arboscello: "Decenni di pessima gestione del Pd, il centrodestra sta cercando di invertire la tendenza"

"Sentire il Consigliere Regionale Roberto Arboscello pronunciare, durante il consiglio regionale di oggi, testuali parole: '...da febbraio ad oggi nulla è successo in merito alle crisi industriali della provincia di Savona' apre in chi, come me, lo ascolta, una dicotomia. O si è distratto per qualche mese oppure oggi parlava con profonda mala fede". Così Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione della Lista Toti.

"L'argomento: la richiesta del Consigliere di istituire un tavolo regionale di confronto su tutte le crisi industriali con particolare riferimento al savonese; quasi che tutte le crisi affrontate da Regione Liguria su ogni tavolo e, soprattutto, il tavolo di confronto aperto in provincia di Savona di cui fanno parte tutti, ma proprio tutti, gli attori coinvolti, non fosse sufficiente - prosegue Vaccarezza - Roberto Arboscello dimentica che le crisi che noi affrontiamo nello sviluppo del territorio sono il risultato di decenni di una pessima gestione da parte di quel partito democratico al quale lui appartiene, che ha distrutto l'economia della mia provincia, l'industrialità della Val Bormida, la portualità di Savona e ha umiliato l'immagine turistica della riviera. Motivo per cui, ad oggi, raccogliendone i cocci, il centrodestra sta cercando di invertire la tendenza".

"Vorrei ricordare al compagno Arboscello che in quei mesi in cui lui sostiene non sia successo nulla, sono arrivati 50 milioni di Euro in provincia di Savona per riconvertire e riqualificare le imprese dell'Area di crisi industriale complessa ed è stato firmato nella sede di Unione Industriali tra Regione, Provincia e tutti gli attori coinvolti nella vicenda, un Accordo di Programma proprio per quei fondi. I 50 milioni si sommano ai precedenti stanziamenti pubblici superiori ai 50 milioni (32 governativi e 21,5 regionali) che hanno creato un investimento complessivo sul territorio di 70 milioni e, grazie ai quali, sono stati generati, circa, 400 nuovi posti di lavoro. Forse il Collega Arboscello, si è distratto magari, impegnato nella protesta davanti alla sede della provincia di Savona, contro il Presidente Giovanni Toti".