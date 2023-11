La Lega vuole un servizio di supporto psicologico per chi subisce violenza dai migranti

"La Lega predisporrà un ordine del giorno affinché si implementi il servizio di supporto psicologico anche ai cittadini che subiscono aggressioni o violenze fisiche, verbali e psicologiche da parte di migranti irregolari sul nostro territorio. Vedremo poi che cosa diranno coloro che si ergono a ‘paladini della democrazia’, buoni, accoglienti e generosi, ma solamente con gli immigrati irregolari”.

Lo dicono in una nota Stefano Mai e Mabel Riolfo, capogruppo e consigliere della Lega in Regione Liguria.

“Situazione surreale oggi in Consiglio regionale, dove per l’ennesima volta il consigliere Sansa, candidato presidente della coalizione di centrosinistra alle regionali, è stato lasciato solo per l’ennesima volta dai suoi compagni. A fronte di un suo ordine del giorno, che chiedeva di dare supporto psicologico ai soli migranti da parte della ASL 1, servizio peraltro già esistente, è stata fatta una proposta di fornire lo stesso tipo di supporto anche ai cittadini che subiscono comportamenti vessatori e violenti da parte dei migranti, ma proprio a fronte di questa indicazione, il Pd, ha dichiarato di volersi astenere. Un vero e proprio schiaffo ai cittadini, che quotidianamente sono costretti a subire violenze a causa della forte pressione migratoria presente in determinate zone della nostra regione".

Lo stesso Sansa, ha poi deciso di ritirare il suo documento.