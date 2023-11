Albenga, i profughi all’ex Anfi resteranno al massimo fino al 20 novembre: lo ha disposto la Prefettura

I profughi ospitati in via straordinaria nel centro di primissima accoglienza allestito all’ex Anfi ad Albenga resteranno al massimo fino al 20 novembre.

È la Prefettura di Savona che ha disposto la prosecuzione delle attività nella struttura in via Piave oltre il termine concordato del 31 ottobre.

La decisione ha il solo scopo di consentire la sistemazione dei migranti richiedenti protezione internazionale, ospitati attualmente ad Albenga, in altre strutture, fatta salva la cessazione anticipata delle necessità e sotto la condizione che non siano inseriti ulteriori ospiti in vista della sua definitiva chiusura.