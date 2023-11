Cairo, inaugurato lo sportello "Maggiordomo di quartiere"

Inaugurato lo sportello del Maggiordomo di Quartiere a Cairo Montenotte. Il taglio del nastro si è tenuto nella giornata odierna in via Fratelli Francia, 14. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità, tra cui i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Alessandro Bozzano, il primo cittadino Paolo Lambertini, assieme a sindaci e amministratori della Val Bormida.

"Una grande iniziativa, lanciata in forma sperimentale nel 2019, ampliata nel 2020 a tutta la Regione per aiutare i cittadini in attività come portare a termine una pratica amministrativa, ritirare pacchi, pagare bollette e bollettini, eseguire piccole manutenzioni domestiche e tante altre incombenze quotidiane per le quali, soprattutto nel caso di famiglie o persone anziane, possa essere necessario ricevere un’assistenza o informazioni", spiega il consigliere Vaccarezza.

"Il progetto è stato potenziato e rifinanziato grazie al Fondo Sociale Europeo 2021 – 2027 per un investimento complessivo di 6 milioni di euro ed è supportato da 250 operatori in tutta la regione. Il numero degli sportelli attivi sul territorio regionale è incrementato da 18 a 25 - sottolinea Vaccarezza - Nella nostra provincia, oltre alla riapertura di Savona, Cairo Montenotte, Loano, Finale Ligure, è stato attivato un nuovo servizio ad Albenga.Il Maggiordomo di Quartiere integrato con l'attività del Custode Sociale, il servizio Informanziani, attivo con numero verde regionale 800593235, offre un aiuto davvero capillare per tutti i cittadini".

"Il progetto Maggiordomo di Quartiere, è un servizio che ha riscosso da subito un enorme consenso – aggiunge l’assessore regionale alle Politiche Sociali Giacomo Giampedrone – nella sua prima edizione ha raccolto oltre 20mila richieste di cittadini che si sono rivolti agli sportelli, davanti a questi numeri abbiamo quindi voluto dare a questo servizio una forma ancora più strutturata, abbiamo aumentato le somme investite, in modo da garantire continuità e offrire un numero maggiore di sportelli. La nuova forma dello sportello diffuso ci garantisce 55 punti in cui chi ha bisogno può trovare un supporto preparato e attento anche alle esigenze delle persone più fragili”.

"Un vero sostegno per i cittadini, soprattutto per le fasce deboli, a rischio di isolamento. Un esempio di come si possa creare una rete stabile di buon vicinato che migliori la vita della comunità - conclude Vaccarezza - Un ringraziamento particolare alle Associazioni e agli enti che hanno contribuito al riavvio di questo importante progetto: Andrea Rivano, Direttore di Agorà e responsabile del progetto; Esther Di Benedetto responsabile dello sportello di Cairo, Andrea Core del CEIS e referente territoriale e a tutti i Maggiordomi e Custodi intervenuti. Sono loro la benzina e il motore di questo importantissimo progetto".

Lo sportello è attivo dal 2 novembre con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00, il lunedì e il mercoledì pomeriggio, anche dalle 14.00 alle 16.30.