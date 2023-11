Piana Crixia, traliccio in località Cheilini. Il sindaco: "Gli uffici comunali hanno dato le risposte del caso, chi dice il contrario, mente"

Negli ultimi giorni, una crescente polemica si è sviluppata intorno all'installazione di un traliccio in località Cheilini, nel comune di Piana Crixia.

Il sindaco Massimo Tappa, dopo la presa di posizione di un gruppo di residenti, è intervenuto per precisare alcuni aspetti: "Gli uffici comunali hanno spiegato ai diretti interessati, per filo e per segno, la situazione. Hanno dato tutte le risposte del caso. Chi dice il contrario, mente".

"La ditta in questione ha chiesto l'autorizzazione al Suap di Millesimo per la posa del palo, senza specificare, per ora, la natura esatta del progetto o l'uso previsto per la struttura", conclude il sindaco Tappa.