Parlare dell’organizzazione funerale e rito religioso significa parlare di un qualcosa che coinvolge moltissime persone che decidono di onorare e commemorare la perdita di una persona cara, seguendo questa tradizione e una credenza religiosa.

Chiaramente questi riti, a prescindere dalla religione che noi seguiamo e pratichiamo si spera, dovrebbero facilitare il lutto offrendo conforto spirituale agli amici e ai parenti che magari hanno perso questa persona improvvisamente, e che lo devono trovare un modo di affrontare un dolore, anche perché dovranno occuparsi della parte pratica dell'organizzazione del funerale, che deve essere un momento che serve a salutar dignitosamente una persona che volevamo bene.

Certamente non è un qualcosa che possiamo fare da soli ma servirà il supporto di un'impresa di pompe funebri che si occuperà delle varie fasi in base alle decisioni che prenderemo, e anche in base alle decisioni del defunto se per esempio non è una persona che è morta all'improvviso, ma magari stava preparando questo momento e ha scritto un testamento.

In questo testamento in genere non solo ci sono riportate delle indicazioni che riguardano l'eredità, ma potrebbero esserci riportate anche delle indicazioni che riguardano l'organizzazione del funerale e ad esempio se la persona voleva essere sepolta, oppure cremata, dipendendo anche dalla religione.

Infatti le diverse religioni hanno tradizioni e pratiche specifiche per i funerali ma anche per i riti di sepoltura e quindi per i modi in cui una persona viene onorata e commemorata.

Sarà molto importante la pianificazione del funerale perché andranno preservare decisioni in primis la scelta del luogo dove verrà eseguito questo servizio funebre e in genere parliamo di un luogo di culto o di una Chiesa, e poi andranno selezionate anche le varie letture e anche le preghiere, alle quali si potrebbe aggiungere una musica, e anche un eventuale discorso di famiglie o amici che sono discorsi di tributo.

Poi la cerimonia potrà includere anche momenti di riflessione o canti religiosi in questo senso le possibilità sono varie.

Dobbiamo farci supportare da un'impresa di pompe funebri nell'organizzazione di un funerale

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte a prescindere se vogliamo organizzare un rito religioso per il funerale di una persona cara o anche un rito laico, in ogni caso ci servirà il supporto della nostra impresa di pompe funebri di riferimento e in genere una famiglia ne ha una che la segue in tutte queste situazioni.

Chi lavora all'interno di queste imprese di pompe funebri non ha un compito facile, perché intanto dovrà occuparsi di tutte le fasi che riguardano l'organizzazione, a partire da quella burocratica che già non si presenta semplice visto che stiamo in Italia.

Magari se la persona ha scelto di essere cremata invece che sepolta, questa impresa dovrà dare dei suggerimenti rispetto all'urna cineraria da acquistare dove custodire queste ceneri.

Ma poi quando si parla di complessità in questo settore ci si riferisce anche alla parte emotiva, perché non è facile stare a contatto tutti i giorni con il dolore delle famiglie.